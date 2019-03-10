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Başkan Erdoğan: Mezara kadar bu ittifakı devam ettireceğiz

Son dakika... Başkan , 'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan, "Hep birlikte olacağız. Bu terör örgütlerine, teröristlere ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Bölemeyecekler. Bayrağımızı indiremeyecekler. Bunlar bayrak düşmeni bunlar vatan düşmanı." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.3.2019 21:06 Güncelleme Tarihi: 10.3.2019 21:21
Başkan Erdoğan: Mezara kadar bu ittifakı devam ettireceğiz

"ÜLKEMİZİ BÖLDÜRTMEYECEĞİZ"
Hep birlikte Türkiye olacağız. Bu terör örgütlerine, teröristlere ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Bölemeyecekler. Bayrağımızı indiremeyecekler. Bunlar bayrak düşmeni bunlar vatan düşmanı. Kapı kapı dolaşacağız. 31 Mart akşamı bu zaferi birlikte kutlayacağız. Yola çıkarkan Cumhur İttifakı dedik karşımızdakiler 'Zillet İttifakı'.

"MEZARA KADAR BU İTTİFAKI DEVAM ETTİRECEĞİZ"
Mezara kadar bu ittifakı devam ettireceğiz. Sandıklara sahip çıkalım. Beraber olacaksınız. Cumhur olmak budur, bunu yerine getireceksiniz. 31 Mart bize yeni bir ruh kazandıracak.

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Başkan Erdoğan: Mezara kadar bu ittifakı devam ettireceğiz
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