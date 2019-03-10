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Başkan Erdoğan 'de konuşuyor

Başkan , seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği 'de halka hitap ediyor

Giriş Tarihi: 10.3.2019 15:38 Güncelleme Tarihi: 10.3.2019 15:52
Başkan Erdoğan Mersin'de konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Mersin'de halka hitap ediyor

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Bayrak düşmanları hala aynı bataklıkla çırpınıyor. CHP ve HDP'nin öncülündeki bir güruhun Ezan'a yaptığı saygısızlığı gördünüz değil mi? Taksim'deki hadise gerçekten ibretliktir.

Sadece ezana yapılan saygısızlık bile seçimin önemini gösteriyor. Biz gönül belediyeciliği diyoruz onlar ise, ezanımıza saygısızlık yaparak istikbalimizi hedef alıyor.

Kimi zaman açık kimi zaman gizli ittifak kuruyorlar. CHP'ye, HDP'ye gönül veren kardeşlerim acaba bunlara bu seçimde oy verecek mi?

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Başkan Erdoğan Mersin'de konuşuyor
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