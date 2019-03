BUGÜN NELER OLDU

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Beylikdüzü'ndeydi. Yıldırım, Işıldak Kültür Sarayı'nda Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleriyle bir araya geldi. Beylikdüzü'nün, İstanbul'un son yıllarda gelişen bir ilçesi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Beylikdüzü, şöyle yeşil böyle yeşil, göklere uçuruyorlar. Ben gelirken yeşillik görmedim. Binalardan başka bir şey gözükmüyor. Yakuplu'da yeşil alan hasreti var mı? Kim çözer? AK Parti çözer" diye konuştu. Yıldırım, Beylikdüzü'nün de ulaşım sorunu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beylikdüzü'ne metro gelecek. Ambarlı Limanı'-ndan, Esenyurt'a kadar yeşil vadi koridorunu yapıyoruz. 31 Mart'ta genç, yakışıklı başkanımız Mehmet Necati Işık'ı başkan yapıyor muyuz? Bu arada beni de unutmayın." Yıldırım, Kürt vatandaşların oyları üzerinden "alış-satış yapanlara" en güzel cevabı Beylikdüzü'nün vereceğini belirterek, "Beylikdüzü, 31 Mart'ta bütün bu hayal kuranların hayalini yıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Binali Yıldırım, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulu'na da katılarak bir konuşma yaptı. İlim Yayma Vakfı çatısı altında olmanın her zaman huzur verdiğini ve heyecanlandırdığını söyleyen Yıldırım, "Geçmiş yıllarda İlim Yayma Vakfı'nın yine genel kurulunda yaptığımız konuşma, AK Parti kapatma davasına konu olmuş ve biz 73 arkadaştan biri olarak yasaklanma listesinde yer almıştık. O liste bizim için gurur ve iftihar listesidir" dedi. İstanbul'un bir dünya şehri olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti: "Ülkede 25 yıldır, halka ve hakka hizmet düsturuyla mesai harcadığımız İstanbul ve İstanbullular için görev almaya talibiz. Eğitim seferberliği dahil olmak üzere İstanbulluların her alanda hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak, bize emanet edilen mirasa sahip çıkmak, geleceğimiz İstanbul'a ihtiyacı olan çalışmaları yapmak için huzurundayız. Sizden de dua ve destek bekliyoruz." Konuşmasının ardından İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Binali Yıldırım'a hediye olarak bir harita takdim etti. Bilal Erdoğan, "1905 yılında Harbiye Nezareti için hazırlanan bir harita. İstanbul'un stratejik ve lojistik noktalarını gösteren bir harita. İnşallah sizin yönetiminizde İstanbul, 21. yüzyıla damgasını vuracaktır diye ümit ediyoruz" dedi. Yıldırım, akşam da Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık'ın proje tanıtım toplantısına katıldı.Binali Yıldırım, Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde CNR 6. Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı. Burada konuşan Yıldırım, bütün ilçelerde 7/24 açık kütüphaneler olacağını vurgulayarak, "İstanbul'un büyüklüğüne, şehrin kültürel mirasına yakışacak bir kütüphaneyi şehrimize kazandıracağız. Rami Şehir Kütüphanesi milyonlarca esere, dijital yayına ev sahipliği yapacak. Yıllardır İstanbul'a hizmet veren Atatürk Kitaplığı, Gümüşsuyu Askeri Hastanesi ile birleştirilerek 6 bin metrekarelik Atatürk Şehir Kütüphanesi şeklinde yeniden düzenlenmiş olacak" dedi. Millet kıraathanelerini de şehrin her tarafına yaygınlaştıracaklarını dile getiren Yıldırım, Cağaloğlu Yokuşu'nun tarihi kimliğini de geri getireceklerini söyledi. Fuarların bir şehrin ekonomisine, itibarına büyük katkı sağlayan küresel organizasyonlar olduğunu belirten Yıldırım, şunları söyledi: "Bu havzayı İstanbul'un en büyük fuar merkezi haline getiriyoruz. Havalimanı da taşınacak, hepsi birleştirilecek muazzam bir fuar alanını İstanbul'a kazandırmış olacağız. Aynı zamanda orada millet bahçesi de, 'Şehir Airport' dediğimiz Genel Havacılık hizmetlerini verecek bir birim de burada muhafaza edilecek. Anadolu tarafında da bir fuar merkezi Sabiha Gökçen'in yanında oluşturacağız." Yıldırım daha sonra E-Oyun Turnuva alanına geçerek burada takım halinde internet üzerinden oynanan son günlerin moda oyunu olan "PUBG" adlı oyunu gençlerle oynadı. Yıldırım, "Torunlar oynuyor ama bize öğretmiyorlar. Sıkıntı orada" dedi.BinaliYıldırım göreve geldiğinde Marmaray kazılarında çıkan eşsiz eserlerin sergileneceği Yenikapı Müzesi'ni hayata geçirmeyi hedefliyor. Projesi ABD'li Peter Eisenman tarafından çizilen müzede 1600 yıllık Theodosius Limanı'na ait kalıntılar, Grek, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 45 bin parça eser ile 37 antik gemi sergilenecek. Müzede 32 bin metrekarelik sergi alanları, çocuk müzesi ve araştırma merkezi de olacak.