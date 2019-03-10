Bir yanda cumhur bir yanda zillet

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidecek ve ülkenin geleceği için oy kullanacak. Yerel seçimde 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 386 belde belediyesinin yeni başkanı belirlenecek. 17 bin 263 belediye meclis üyesi de seçecek. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı olarak büyük bir zafer kazanan AK Parti ve MHP, yerel seçimde de işbirliği yapacak. Karşıda da Başkan Erdoğan'ın "zillet ittifakı" olarak isimlendirdiği ve kamuoyunda da böyle bilinen HDP destekli CHP ve İYİ Parti bulunacak. Bu ittifakın yaptığı işbirliğinin kapsamı yapılan bir çalışma ile ortaya çıktı. 31 Mart yerel seçimlerine giderken, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu, terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'nin desteklediği "zillet ittifakı"nın işbirliği haritası çıktı. CHP 57 il 621 ilçe, İYİ Parti 48 il, 418 ilçede aday çıkartacak. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ise ülkenin bekası için büyük bir işbirliği yapacak. AK Parti 74 il 830 ilçe, MHP 37 il ve 445 ilçede aday çıkartacak. İki parti seçime girmedikleri yerlerde ittifak ortakları partinin adaylarını destekleyecek.

299 HDP'li isim Millet İttifakı'ndan aday gösterildi

"Ülkeninbekası için" yola çıktıklarını açıklayan Cumhur İttifakı yerel seçimde dev bir işbirliği yapacak. İşte ittifak haritası: AK PARTİ: Büyükşehirler dahil 74 ilde aday çıkartacak. 7 ilde (Adana, Iğdır, Kars, Kırklareli, Manisa, Mersin, Osmaniye) ise MHP adayların desteklenecek. AK Parti, 830 ilçede yarışa katıldı. 92 ilçede ise aday çıkarmayarak ittifak ortağına destek verecek. AK Parti İstanbul'da Beşiktaş, Maltepe, Silivri, Ankara'da Etimesgut, Gölbaşı, Polatlı, İzmir'de Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça, Narlıdere gibi önemli ilçelerde aday çıkarmadı. Buralarda MHP adayı desteklenecek. MHP: 37 büyükşehir ve ilde aday çıkartacak. 44 yeri ittifak ortağı AK Parti'ye bırakacak. MHP Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Antep gibi büyükşehirleri AK Parti'ye bıraktı. MHP 445 ilçede aday çıkartacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de büyük çoğunluk ile ilçeleri AK Parti'ye bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU

CHP, İYİ Parti ve HDP'den oluşan zillet ittifakının ittifak haritası ise şöyle: CHP: 57 Büyükşehir ve ilde aday çıkartacak. Adıyaman, Afyon, Aksaray, Balıkesir, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yozgat'ı İYİ Parti'ye bıraktı. CHP 621 ilçede seçime katılacak. Ankara'da Altındağ, Keçiören, Sincan, İstanbul'da Bağcılar Esenler gibi önemli ilçelerde ise aday çıkarmayarak buraları İyi Parti'ye bıraktı. İYİ PARTİ: İyi Parti 42 il, 418 ilçede de aday çıkartarak yarışa katıldı.HDP'ninzillet ittifakına dışarıdan ve üstü kapalı verdiği destek iyice ortaya çıktı. HDP, sadece 30 ilde aday gösterdi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere özellikle metropollerde aday çıkarmayıp CHP adaylarına destek kararı aldı. HDP sadece 162 ilçede aday çıkardı.