CHP’li başkandan çirkin benzetme

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Yerelseçimde aday olup olmayacağı uzun süre tartışılan CHP'li Silivri Belediye Başkanı ve Adayı Özcan Işıklar'dan çirkin benzetme geldi. Özcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada İstanbul'u tacize uğrayan kadına benzetti. AK Parti'nin "İstanbul bizim aşkımız" sloganını eleştiren kafaya takan Işıklar, "İşte senin aşkın buysa, İstanbul'da kadınlar tacize uğradığı gibi İstanbul da tacize uğradı. İstanbul da mahvoldu. Aynı kadınlar tacize uğradığı gibi İstanbul da taciz altında" dedi. Işıklar'ın bu sözleri tepki çekti.