‘Fazla konfor iradeyi köreltiyor’

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı geçen yıl başlattığı "Eğitimde bir adım ötesi" zirvesinin ikincisinde bu yıl irade masaya yatırıldı. 20 farklı ilden 600 katılımcının yer aldığı zirvenin açılışında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuştu. Eğitim ilerledikçe obezite ve açlığın aynı anda arttığını belirten Selçuk "Eğitim en büyük sorunumuz değil, en büyük çözümümüzdür" dedi. Selçuk öğrenme analitiğiyle ilgili olarak 13 Mart'ta "Okul profili modeli" çalışmasını kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı. NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye'nin moderatörlüğündeki ilk panelde ise İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk akıl ve nefs arasında irade eğitimini anlattı. Pedagog Mehmet Teber ise günümüzde çocukların çok konforlu bir hayat yaşadığını ancak yeterli zorluk çekmedikleri için psikolojik dayanıklılıklarının azaldığını belirterek "İradenin güçlenmesi için zorluklarla barışılması gerek. Çocukların yeterince zorlanmasına izin verin" dedi. Hasan Kalyoncu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu IB eğitiminde iradeye vurgu yaptı. Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk de bağımlılık tedavisinin çok kolay olmadığını, bunun için bağımlı olmama konuşan iradenin önemine dikkat çekti.



28 ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

İskender Pala'nın insan ve kültür ilişkisi üzerine yaptığı konuşma ile devam eden zirvenin ikinci bölümünde ana dilin önemi ve evrensellikle ilişkisi masaya yatırıldı. Zirvenin en ilginç oturumlarından biri de "Bilge öğretmenlerin izinde" konulu panel oldu. Mihraç Kulu, Ayla Ağabegüm ve Bekir Sıtkı Turhan bilgeliğe giden öğretmenlik maceralarını anlattı. Son panel öncesi eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 28 çalıştaya katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Sıfır atık projesinden doğrusal olmayan tabanlı düşünceye, Küçük Prens ile yazarlık atölyesinden robotik kodlamaya kadar ilginç başlıklar etrafında şekillenen çalıştaylar sırasında katılımcılar, tecrübelerini sınıf ortamında deneyimledi. Zirve Dünya Arp Kongresi Yönetim Kurulu üyeliğini de yürüten sanatçı Şirin Pancaroğlu'yla yapılan söyleşi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

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