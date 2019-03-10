FETÖ’den ‘renk’ talimatı

BUGÜN NELER OLDU

Meslektenihraç edilen FETÖ üyesi yüksek yargı üyelerine ilişkin Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde görülen davalarda, örgütün yargıda nasıl yapılandığı ortaya çıkarıldı. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu tarafından bir davada sunulan mütalaada göre, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilecek olan örgüt mensupları, bu görevlerini seçimlerden önce öğrendi. Örgüt, Yargıtay ve Danıştay'da görev alacak üyelerine, Yargıtay ve Danıştay'da göreve başlanmasının ardından kıyafetlerin düzgünlüğüne dikkat etmesi, özellikle lacivert veya siyah takım elbiseler giymesini istedi.