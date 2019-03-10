KADEM üçüncü Olağan Genel Kurulu yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Kadınve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) 3. Olağan Genel Kurulu, dün yapıldı. Genel Kurul, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yönetim kurulu, delege ve üyelerin katılımıyla KADEM Genel Merkezi'nde gerçekleşti. KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın konuşma yaptığı kurulda delegelerin oylarıyla yeni yönetim kurulu seçildi. KADEM'in 3. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri şu şekilde oldu:Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Dr. Hafize Şule Albayrak, Hüsna Hamiyet Bayram, Av. Derya Yanık, Dr. Fatmanur Altun, Sevim Zehra Kaya, Melek Cevahiroğlu Ömür ve Ayşegül Yıldırım Kara.