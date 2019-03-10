Kardeşine ve PKK'ya sert tepki gösterdi: Bizi bölmeye çalışanlar var

"BİZİ BÖLMEK İSTEYENLER VAR"



PKK bölücü terör örgütünün Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden olan Remzi Kartal'ın ağabeyi Necip Kartal, Binali Yıldırım'a destek verdiğini ifade ederek, eli kanlı terör örgütü PKK aleyhinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kartal: "İstanbul bir devlettir, bir eyalettir. Buraya hepimizin canı gönülden hizmet etmesi lazım. Biz kimsenin hakkı için çalışmıyoruz, kendi namusumuz ve şerefimiz için çalışıyoruz. Kardeşliğimiz için çalışıyoruz. Bizi bölmek isteyenler var. Aramızda yakınlarımız olanlar da var bu bölmeyi isteyenlerin. Biz kendi beynimize danışacağız, kendi gözümüze inanacağız, kendi aklımızı kullanacağız. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini iyi düşünmemiz lazım. Layıkıyla belediye başkanlığını yapabilecek bir insanı seçmezsek bunun cezasını yine biz çekeriz. İyisi gelirse hepimiz evimizde, memleketimizde, şehrimizde rahat ederiz. İşte bugün o gündür" diye konuştu.

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