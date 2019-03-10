‘Maltepe Belediyesi kepenk indirmiştir’

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Cumhurİttifakı'nın Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan, borç batağındaki CHP'li Maltepe Belediyesi'ni tekrar ihya edecek projelerini SABAH'a anlattı. Maltepe'de biriken problemlerin çok fazla olduğunu belirten Baykan, "Maltepe Belediyesi şu an kepenk indirmiştir. Bu haliyle 568 milyon olarak ilan edilmiş olan borç yükünün çetelesinin ortaya çıkarılması lazım. Biz, öncelikle mali disiplinle bu borç yükünden kurtulacağız" dedi. Ahmet Baykan projelerini ise özetle şöyle sıraladı: Maltepe Kültür ve Spor Parkı Amfi Tiyatro. Maltepe sahilinde 3 bin 228 kişilik hem etkinlik alanı hem de seyir terası olarak kullanılacak bir yapı. Maltepe Marina. Maltepe Bölge Parkı. Özel Eğitim Merkezi.