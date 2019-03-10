Teröristlerin tokatladığı değil hizmet eden başkan vaat ediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın İstasyon Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde onbinlere hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;11 bir yılda dördüncü defa Diyarbakır'dayım. Diyarbakır Türkiye'dir, Türkiye de Diyarbakır'dır. Diyarbakır'ın üstüne terör örgütü belası kara bulut gibi çökmüştü. Terör örgütünün zulmünden kurtardıkça şehrimizin çehresinin nasıl değişmeye başladığını en iyi sizler biliyorsunuz. Tarih boyunca Kürtlere en çok zulmeden örgüt PKK'dır. Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik. Bunlara kayyum kardeşlerimizle geldik. Onlar devletin kendilerine gönderdikleri parayı sizle harcadılar. Ama birileri halkın mesajını yanlış anladı. Halkın kendilerine verdiği 80 vekille, şehirlerimize hizmet edecek yerde; gidip siyasi söylemlerini marjinallere, iradelerini de terör örgütlerine teslim ettiler. Bu ülkede kamu adına görev yapanların sadece halka ve devlete hizmet edeceğini gösterdik. Şimdi lütfen elinizi vicdanınıza koyarak cevap verin. Kayyumların verdiği hizmeti, örgütün hizmetine girenlerden alabildiniz mi? Onların derdi hizmet değil, örgüte selam durmaktır. Halka hizmet yerine, ellerine örgütün tutuşturduğu bildirileri okuyanların Diyarbakır'a faydası yoktur.

Başkan Erdoğan Diyarbakır'da





BODRUM KATINDA SORGU

Biz 31 Mart'ta size adam gibi belediye başkanları, hizmet için çalışacak belediyeler vaat ediyoruz. Biz bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan değil, emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vaat ediyoruz. Diyarbakır bu şehrin kaynaklarını çukura gömen belediye başkanlarıyla yönetilmeyi hak etmiyor. 31 Mart'ta Diyarbakır'ın tercihinin bu yönde olacağına inanıyorum.



BUNLAR PARAYI KANDİL'E YOLLAR

Kardeşlerim, Biz 17 yıldır gece gündüz çalışarak Diyarbakır'ı da görülmemiş hizmetlere kavuşturduk. Bugüne kadar Diyarbakır'a 41 katrilyon lira yatırım yaptık. Laf değil, bunları Bay Kemal anlamaz. Bunları bu HDP'liler anlamaz. Bunların eline para geldiği zaman Kandil'e gönderir. Biz, Kürt kardeşlerimizin ne Irak'ta ne Suriye'de ne de başka bir yerde emperyalistlerin planlarına alet olmamaları için mücadele ediyoruz. Bu ülkede Kürt kardeşlerimin hakkını, hukukunu, kültürünü, onurunu korumak için devrim niteliğinde işler yapan, risk alan varsa biz olduk.

Diyarbakır'da 2 şehir hastanesi birden yapıyoruz. Bunların böyle bir derdi var mı? Bunların derdi çöp, çukur, çamur. Ya şu Diyarbakır'da yapılmış ne varsa biz yaptık biz. Bunlara öyle bir sandıkta tokadı vuralım ki pişman olsunlar.

"Tarih boyunca Kürtlere en çok zulüm eden örgüt PKK olmuştur"



'MESELE S-400 DEĞİL, MESELE BAŞKA

BAŞKAN Erdoğan, dün Diyarbakır Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması programına da katıldı. Rusya'dan alınan S-400 konusuna değinen Erdoğan, "Türkiye'nin S-400'leri hangi şartlarda aldığı ortadadır. Bunun NATO'yla, F-35'le, ABD'nin güvenliğiyle bir ilgisi yok. İnşallah S-400 meselesini aklıselimle halledeceğiz. Bugün bize S-400 alıyoruz diye yüklenenlerin dün ülkemiz topraklarına terörist bombaları yaydığı mevcut sistemleri nasıl topladığını unutmadık. S-400 konusunda niçin ülkemizin üzerine böylesine hoyrat bir şekilde geliniyor? Çünkü mesele başka. Mesele S-400 değil. Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle harekete ediyor olmasıdır" dedi. Başkan Erdoğan gençlere ise şu mesajları verdi: "İstiyoruz ki bizim gençlerimiz insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler. Elinde taşla, silahla değil bilgisayarla gezen, cesaret dolu bir nesil istiyoruz. En son FETÖ hadisesi bize bir değil, birkaç nesle mâl oldu. Tek bir evladımızın dahi terör örgütleri tarafından elimizden koparılmasına rıza göstermemeliyiz. Bizim millet düşmanlarına kaptıracak tek bir gencimiz yoktur."



TÜRKÇE VE KÜRTÇE 'HOŞGELDIN'

Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da Türkçe ve Kürtçe "Hoşgeldin" yazılı pankartlarla karşılandı.