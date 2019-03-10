Utanmaz darbeci

15 Temmuz öncesi düzenlenen darbe planlama toplantılarına katılan ve darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binalarının işgal edilmesi amacıyla askerlerin intikal ettirilmesinden sorumlu olan eski 47. Alay Komutanı Kurmay Albay Sadık Cebeci de diğer darbeci sanıklar gibi hakkındaki birçok beyan ve delile rağmen inkar politikasını izledi. Savcılık aşamasında alınan ifadesinde, darbe girişimi sırasında WhatsApp grubuna yazdığı mesajları kabul eden Cebeci, mahkemede ise "İl Başkanlığını almak üzereyiz" mesajını, "Yazışmalarımız hızlı faaliyet içindeydi. Sehven attım" diyerek savundu. Cebeci'nin darbe girişimi sırasında "Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubuna 22.21 ile 01.30 saatleri arasında yazdığı, "Valilik birliği yolda", "İBB yolda", "AKP il teşkilat yolda", "İBB kontrol altında sorun yok", "Polis valilikte direnmekten vazgeçti", "Muzaffer, AK Parti il teşkilatına acil takviye ihtiyacı var. Helikopter olabilir. Halk gittikçe çoğalıyor", "Özel TV'lerin susturulması gerekiyor", "Trakya'dan takviyeler gelmeli" mesajlar, hakkındaki suçlamaları inkâr etse de darbede ne kadar etkin rol aldığını ortaya koyuyor. İBB'nin işgal edilmesine ilişkin askerlerin sevk işlemini yapan ve burada aralarında İlhan Varank'ın da bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle hapis cezasına da çarptırılan Cebeci, İBB işgalinin kendi emir komutasında olmadığı yalanına da başvurdu. FETÖ'cü olmadığını iddia eden darbeci Cebeci'nin, FETÖ'nün TSK yapılanmasında örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör/ sabit kontörlü telefonla arandığı da tespit edildi.

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