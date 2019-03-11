‘Aslolan kuklayı oynatan eli kırmak’

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, dün İstanbul Avcılar'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kanaat önderleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da telekonferans sistemiyle programa bağlanarak vatandaşlara seslendi. 31 Mart seçimlerinin Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Suriye'de vekalet savaşları diye bir şeyden bahsediliyor. Emperyalist güçler ateşe elini sokmadan maşalarıyla, vekilleriyle Orta Doğu'yu tanzim ediyor. Nasıl ASALA'yı çöp tenekesini attılarsa, bu DAEŞ'i de çöp tenekesine atacaklar. Bir müddet sonra işleri bittiği zaman PYD'yi, YPG'yi de çöp tenekesine atacaklar. PKK'yı da çöp tenekesine atacaklar. Ama şimdilik işleri var, kullanıyorlar. Bu gavurlar Kürt kardeşlerimizi çok mu severler. İnanın ki günahları kadar sevmezler." dedi. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu oyun büyük bir oyundur. Bu oyun Ortadoğu halklarına ihanet eden bir oyundur, bu oyun yeni emperyal bir oyundur ve Türkiye olarak Allah'ımıza çok şükür bu oyunu gayet güzel bir şekilde görüyoruz. Biz sadece kukla ile uğraşmıyoruz. Kuklalar kolay. Aslolan kuklayı oynatan eli kırmaktır." "Cumhuriyet Halk Partisi 15 Temmuz teşebbüsüne de tersinden destek verdi." diyen Numan Kurtulmuş, muhalefetin ittifak birlikteliği için ise, "Birçok yerde CHP aday göstermiyor, HDP'li adaylar ortaya çıkıyor. Bunları inanın bir masanın etrafına toplayın 4 tane ortak kelimeleri yoktur. Ama bir ittifak yapıyorlar. Öyle örtülü falan da değil. Milleti kandırma. 'Benim dirsek temasım var.' Hayır dirsek temasınız falan değil, gönül temasınız olmaya başlamıştır. Bunlar Bremen Mızıkacıları ittifakı. Yani benzemezler ittifakını ortaya koyuyorlar" dedi.