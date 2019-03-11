Bahçeli’den CHP’li seçmenlere çağrı: Vazgeçin bu Kemal’den

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde ve Eskişehir'de düzenlenen mitinglerde halka hitap etti. 31 Mart'taki seçimlerin Türkiye'nin beka seçimi olduğunu söyleyen Bahçeli, şunları kaydetti:"Döviz yükselince felaket tellalları ortaya çıkıyor. Bir kez olsun yerli ve milli duruş sergilesinler. Bugün açsak yarın doyarız, bugün işimiz yoksa yarın buluruz. Patlıcan kışın pahalıysa yazın ucuzlar. Vakti geldiğinde doya doya yeriz. Bayrak inerse bunun tamiri nasıl yapılacak? Ezan susarsa ikamesi nasıl olacak?Zillet ittifakı diyor ki; beka sorunu yoktur. Beka meselemiz geçmişe nazaran ağırlaşmıştır. Beka olmadan ekmek olur mu? Beka olmadan ucuz yedim, pahalı aldım demek mümkün mü? Türk milletinin kahraman evlatları, yeri geldi çekirge yiyerek mukaddesatını korudu. Beka olmadan belediyenin bir manası söz konusu mu? Zillete kapılmamak zayıf düşmemek için Cumhur İttifakı.Türkiye'nin yükselişi için güçlü bir evet mi? Bu evetlere 'zillet' dayanamaz. Ne Kemal'i, ne Meral'i, ne de Temel'i, bu evetler karşısında Türkiye düşmanları duramaz.CHP Genel Başkanı telaş ve korku içinde. Yalan üstüne yalan konuşmaktadır. Şuurunu kaybetmiş ve akıl izan ölçüleri tümden kayboldu. Dün dediğini, bugün inkâr etmektedir. YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmıyor. Sırtlarını YPG'ye dayayanlarla işbirliği yapıyor. 'YPG bize mi saldıracak' sorusunu, Kilis'te, Şanlıurfa'da, Hatay'da sorsun. Kılıçdaroğlu nerede yaşıyor, ne yiyor, Türkiye'ye nereden bakıyor? CHP zilletin içindedir.HDP kimin adayını destekliyor? Elbette CHP'yi ve İP'i destekliyor. Bunlar nasıl oldu da ittifak kurdu? Kandil isim vermiş, CHP yazmıştır. Zillet ete kemiğe bürünmüştür. Gerçek CHP'lilere sesleniyorum, vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu'dan." Bu arada Bahçeli, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın darbe imalı "10 Mart'ta CHP'nin İstanbul'u aldığını herkes kabullenecek" ifadelerine de tepki gösterdi:CHP zihniyeti mart ayını çok sever. Mart geldiğinde kanlanır, canlanır. Çünkü; bu CHP ara rejim meraklısıdır. Demokrasi dışı arayış sevdalısıdır. Bugün 10 Mart, gücünüz yetiyorsa hadi gelin. Buradan sesleniyorum, hodri meydan.