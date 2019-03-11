Başkan Erdoğan Şırnak'ta halka hitap ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Şırnak'ta halka hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Biz bu ülkenin her şehrine sevdalıyız. Şırnak'ı Antalya'dan, Bursa'dan ayrı düşünemeyiz. Bu ülke, bu vatan, bu devlet hepimizin. Hepimizin ecdadının ortak mücadelesini bu bayrağın rengi temsil ediyor.

Bu ülkenin 780 bin kilometrekaresinin her bir parçası bizim vatanımızdır. Hiç kimsenin bizim mahremimize el sürmesine izin vermeyiz. Kendine başka bir devlet arayan istediği yere gidebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak'ta önemli açıklamalar

300 BİN KİŞİYE KUCAK AÇTIK

Kobani'den gelen 300 bin kişiyi Türkiye'de ağırlıyoruz. Bunlar katil Esad'ın bombalarından kaçıp bize sığındı. Biz bunlara bakmayacak mıyız? Ama adamda böyle bir şefkat yok ki.

Biz merhamet dininin mensupları olarak ihtiyaç sahiplerine her zaman merhametle, şefkatle muamele edeceğiz.

31 MART TARİHİ BİR BAŞLANGICIN MİLADI OLACAK

31 Mart bölgemizde tarihi bir miladın başlangıcı olacaktır. Şimdi yeni bir Şırnak var, istiyoruz ki terör örgütünün desteğindekilerle değil, sizlere gerçekten sahip çıkacak AK Parti iktidarıyla yerel seçimlerde Şırnak'ta yeni bir dönem başlasın.

Biz sadece Şırnak'ı samimiyetle sevmekle kalmadık, aynı zamanda tarihinde görülmemiş hizmetlerle de buluşturduk. Şırnak'a 10,5 katrilyon yatırım yaptık. Şırnak Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık. Şırnak'a yükseköğrenim yurdu, gençlik merkezi yaptık.

ŞIRNAK'A İKİ BÜYÜK MÜJDE

Şırnak'a müjdelerle geldik. Cizre'ye 10 bin kişilik stadyum için çalışmalara başladık. Proje hazır, ihalelere hazırlanıyoruz.

Şırnak ilimize ilçeleriyle birlikte hizmet verecek şehir hastanesi standardında 500 yataklı muhteşem bir bölge hastanesi kazandırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak'a 2 büyük müjde!

"TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Çocuklarınızı dağlara kimler kaçırdı, bu teröristler değil mi? Onun için dik duracağız sağlam duracağız. Artık bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütüne kaptıracak tek bir evladı yoktur.

Vicdansız insanlar güneydoğulu vatandaşlarımı inim inim inletti. Artık bu ülkenin analarının terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı.