Başkan Erdoğan: Ezana düşmanlık eden bu milletin tüm değerlerine düşman demektir

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Buradan Hakkari'nin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Size Şırnak'ın selamını getirdim. Bir başkasızın, bambaşkasınız. Şöyle el ele vereceğiz. Kalkınma yolunda Hakkari'yi çok daha ileriye götüreceğiz. Çukur terörünün izlerini silmiş bir Hakkari gördüm. Kamu kurumlarımız Hakkari'ye güzel hizmetler yaptılar. Terörislerin enkaza çevirdikleri şehrimizi bambaşka noktaya getirdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kandil'e peşkeş çekilen paraların..."

"KANDİL'E PEŞKEŞ ÇEKİLEN PARALARIN..."

Kandil'e peşkeş çekilen paraların sizin harcandığında şehrin ne kadar güzelleştiğini gördünüz. Belediye araçlarının terörirstlere mühimmat taşımak yerine sizler için çalıştığında aradaki farkı gördünüüz mü? Kimlik siyaseti yapanla eser siyaseti yapanların arasındaki farkı gördüğünüze inanıyorum. Ufacık çocukları Kandil'e kaçıranlardan hesap soruyor muyuz?







30 Mart 2014'ten bu yana geçen sürede, Hakkarili kardeşim hem yıkımı, terörü gördü hem de dürüst ellerde nereden nereye gelindiğini gördük.

EZANA DÜŞMANLIK EDEN...

İstanbul'da gördünüz ezan okunurken ıslık çalmaya başladılar. Ezana düşmanlık eden bu milletin tüm değerlerine düşman demektir. Bunların arkasında da CHP var.

BENİM KÜRT KARDEŞİMİN İRADESİNİ...

Dağı, ovası, vadisi ile insanı büyüleyen şu güzelliğin Kandil'in kapıkulları tarafından kirletilmesine müsade etmeyeceğiz. Hakkari'nin sokaklarına başıbozuk çetelerin musallat edilmesine izin vermeyeceğiz. Hakkari'nin 31 Mart'ta karanlık yerine aydınlığı, yıkım yerine yatırımı, baskı yerine özgürlüğü tercih edeceğine inanıyorum.

BENİM AĞZIMDAN HİÇ BÖYLE ŞEYLER DUYDUNUZ MU?

31 Mart'ta Hakkarili kardeşlerimin mührü istismar değil hizmet siyasetine vuracağına inanıyorum. Benim Kürt kardeşimin iradesini 3-5 marjinale peşkeş çekenlere Hakkarili'nin esaslı bir ders vereceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı 'HDP'ye oy verenler teröristtir' dedi diyorlar. Benim ağzımdan hiç böyle şeyler duydunuz mu? Ben HDP'yi yönetenlere terörist diyorum. Onlar benim kardeşimi aldattılar, kandırdılar. Dağa kaçıranlar onlar değil mi?

BU HDP BİLİYORSUNUZ KONGRELERİNDE İSTİKLAL MARŞI BİLE OKUTMAZ

Bu HDP biliyorsunuz kongrelerinde İstiklal Marşı bile okutmaz. Onlar bayrağımızı yaktılar biz ise bayrağımızla yürüdük yürüyoruz. Ben şu anda Hakkarili kardeşlerimin ortaya koyduğu şu tablo nedeniyle kendilerini alkışlıyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Ezana düşmanlık eden bu ülkede milletin tüm değerlerine düşmandır. Benim tanıdığım Hakkarili kardeşim meydanı bunlara bırakmaz.

TERÖRİSTLER RAHATSIZ OLSA DA ETLE TIRNAK GİBİYİZ

Biz bu ülkeyi hep birlikte kurduk. Çanakkale'yi yedi düvele beraber geçilmez kıldık. Biz aynı topraklarda yaşıyor, aynı kaderi paylaşıyoruz. Diyarbakır'ı Adana'dan, Gaziantep'i Malatya'dan kim ayırabilir? Hakkari ile Hatay'ın, Şırnak ile Kars'ın arasına kim girebilir? Her gün beş kez aynı kıbleye yönelen kalpleri kim bölebilir? Biz yaradanı yaradandan ötürü sevdik. Rabbimiz ne diyor: Biz sizi kavimler halinde yarattık, birbirinizle alaşasanız diye. Üstünlük, kim Allah'a daha iyi inanırsa o üstündür. Bizim aramıza nifak sokmak isteyenler bunları söylüyor. Bizde asla böyle bir şey yok. Teröristler rahatsız olsa da biz etle tırnak gibiyiz. Bölücüler rahatsız olsa da hep birlikte Türkiye'yiz.

SEZAİ EFENDİ KALKIP DA ÜLKEMİZİ SEN BÖLEMEZSİN!

Bakınız bu adam Kürt değil. Ama benim Kürt kardeşlerim adına konuşuyor. Eş Başkan. Sezai Temelli. Benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. Diyor ki, 'Kürdistan'da oylar HDP'ye'. Değerli kardeşlerim Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? GÜneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Ege, Marmara, Akdeniz var. Kürdistan Irak'ın kuzeyinde var. Sezai efendi Kürdistan'a gitmek istiyorsan buyur git. Kalkıp da ülkemi sen bölemezsin. Sana böyle bir fırsatı asla vermeyiz. Gelin bu oyunu hep beraber bozalım. Öbürü de "Biz sırtımızı PYD/YPG'ye dayadık' diyor. Biz de sırtımızı Hakkarililer'e, Allah'a dayadık, Allah'a!