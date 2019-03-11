Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Yeni askerlik sistemi hakkındaki tüm detaylar!

Vatandaşlar yoğun bir şekilde askerlik süresi kısaldı mı sorusunun cevabını araştırıyor. Yeni askerlik sistemi ne zaman başlıyor? Daha önceki bedelli askerlik sisteminde Ankara, İskenderun, Manisa, Samsun, Amasya, Çankırı, Bilecik gibi yerler en çok asker alan bölgeler olarak dikkat çekmişti. Bakan Akar; yeni askerlik sistemi taslağının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını belirtti. Askerlik paketinde en dikkat çekici noktalardan biri de yedek astsubaylık konusu, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte tüm detayları...

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ: 31.343 TL!

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? sorusu bireyler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri olarak dikkat çekiyordu. "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6" olarak hesaplanacak. Bu hesaplamaya göre bugün itibariyle bedelli ve ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Dövizli askerlik tutarı ise bedelli askerlik ücretine göre hesaplanacak.

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenecek.