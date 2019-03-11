Çavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Danışmanı Lute ile Antalya'da bir araya geldi.

"VAZGEÇİLMEZ ŞART"

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Danışmanı Jane Holl Lute'a Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için her opsiyonun masada olduğunu ancak her durumda Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğinin vazgeçilmez bir şart olduğunu vurguladık." ifadesini kullandı.