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'dan Kürtçe "kardeşlik ve birlik" mesajı

Başkanı Prof. Dr. , Twitter hesabından 'ın bugünkü mitingine gidişi sırasında helikopterden çekilmiş dağların görüntüsünün yer aldığı video paylaşımında bulundu. Paylaşımda "Kardeşliğimize kasteden terör örgütü PKK'ya kök söktürdüğümüz bu şanlı dağlar şahit ki aynı gök kubbe altında, aynı bayrağın gölgesinde güven, barış ve birlik içinde yaşayacağız. Kardeşliğe, birliğe merhaba. Hakkari çok güzelsin" ifadelerine yer verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019 21:54 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 22:28
Fahrettin Altun'dan Kürtçe kardeşlik ve birlik mesajı

Altun, Twitter hesabından Kürtçe, "Kardeşliğimize kasteden terör örgütü PKK'ya kök söktürdüğümüz bu şanlı dağlar şahit ki aynı gök kubbe altında, aynı bayrağın gölgesinde güven, barış ve birlik içinde yaşayacağız. Kardeşliğe, birliğe merhaba. Hakkari çok güzelsin." değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Altun'dan Kürtçe "kardeşlik ve birlik" mesajı

Fahrettin Altun'un paylaşımında Züleyha'nın seslendirdiği Kürtçe "merhaba" şarkısı eşliğinde helikopterden çekilmiş dağların görüntüsünün yer aldığı videoya da yer verildi.

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Fahrettin Altun'dan Kürtçe "kardeşlik ve birlik" mesajı
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