Gaz maskeleri Kavala’dan

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İstanbulCumhuriyet Başsavcılığınca Gezi kalkışmasına ilişkin hazırlanan iddianamede kalkışmadaki gaz maskelerinin Osman Kavala'nın başkanlığını yaptığı Anadolu Kültür AŞ'nin yönetim kurulu üyesi Mine Özerden'den tarafından temin edildiği belirtildi. Özerden'in kalkışmanın zirvede olduğu 30 Mayıs 2013'te göstericilere gaz maskesi alınması için çalışmalar yapılması ve para hesabı açılması istediğine yönelik telefon görüşmesi iddianamede yer alıyor. Kavala ile Özerden'in bu yöndeki konuşma detayları da iddianamede detaylıca anlatıldı. İddianamede, kalkışmaya katılan eylemcilerin SABAH gazetesi önünde barikat kurduğu, güvenlik görevlilerine havai fişek ve taşla saldırdıklarına ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Tutuklu işadamı Osman Kavala'nın, olayların yaşandığı alanda göstericilerle birlikte TOMA aracı önünde çekilen fotoğrafı da iddianameye girdi.