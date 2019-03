Hâlâ aynı bataklıkta çırpınıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanErdoğan Adana'dan sonra AK Parti'nin Mersin'de eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında düzenlediği mitinginde onbinlere hitap etti. Erdoğan terör örgütleriyle kol kola seçime giden CHP ve kurduğu ittifaka yüklendi. İşte Erdoğan'ın sözleri;Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor. Taksim'deki hadise gerçekten ibretliktir. Sadece ezana yapılan saygısızlık bile seçimin önemini gösteriyor. Biz gönül belediyeciliği diyoruz onlar ise, ezanımıza saygısızlık yaparak istikbalimizi hedef alıyor. Kimi zaman açık kimi zaman gizli ittifak kuruyorlar. Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığı. Kardeşlerim aynı toplantıda sergilenen ve kadınlara en büyük hakaret olarak gördüğüm rezilliği bir kenara bırakıyorum. Bu seçim nasıl bir karar meselesi olacağını bu tür görüntülerle ortaya seriyor. Biz gönüller kazanmak için çalışıyoruz. Onlar ise ezanımıza bayrağımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize saldırıyor. 4'lü çete bunlara ortak oldular. Asıl kimlikleri bunların bayrak düşmanlığı. Bu Bay Kemal Avrupa'da yaptığı ziyarette Alman parlamentosunda YPG paçavrasını gösteren kadınla yan yana fotoğraf çektiriyor. CHP'ye HDP'ye gönül veren kardeşlerim bu seçimlerde onlara oy verecek mi?.Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Özgürlüğümüzün sembolü, bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Bunları Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine gömdük ve gömmeye devam ediyoruz.Bu toprakları vatan haline getirmenin vatan olarak korumanın da bir bedeli oldu. Biz bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Yurdumuzun her köşesinde dalgalanan bayrağımız bu toprakların vatanımız olduğunun ispatıdır. En doğudan başlayıp en batıya kadar vakti girdikçe şehirlerimizin semalarında yankılanan ezanlarımız da bu toprakların vatanımız olduğunun ispatıdır. Bayrağa, ezana tahammülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz."Millet geçmişte kardeş kavgasından çok şey kaybetti. Bu topraklara fitne tohumları ekilmeye çalışıldı. Milletimiz 15 Temmuz'da gereken dersi verdi. 'Pensilvanya'daki şarlatanın kuklalarına rağmen m ahkemelerimiz döktükleri her damla kanın hesabını alçaklardan tek tek soruyor.Suriye'den Irak'a kadar ülkemize oynananher oyunu sahada bozacağız. Zulümden kaçanmuhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığınıyapan CHP'nin başındaki o zata rağmen inşallahSuriyeli kardeşlerimizin evlerine dönebileceğigüvenli bölgeyi tesis edeceğiz. Suriye'de terörkoridoruna asla izin vermeyiz."Mitingin ardından Erdoğan,Belen Cumhur İttifakı SeçimBürosu'nu da ziyaretetti.