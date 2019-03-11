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İlk mektubunu Erdoğan çiftine yazdı: Sayenizde dünyanın en mutlu insanı benim

Başkan Erdoğan ve eşinin başlattığı kampanya ile okuma yazma öğrenen , mektubunda “Okuma yazma öğrenmek isteyenlerin hayalini gerçekleştirdiniz” dedi

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019
İlk mektubunu Erdoğan çiftine yazdı: Sayenizde dünyanın en mutlu insanı benim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Okuryazarlık Seferberliği" bir çok kişiyi hayyelerini kavuşturdu. Erzurum Tortum'da Keskin ailesinin 7 çocuğundan Hüsna Keskin (39) çocukken, "Sen ailenin en zeki çocuğusun okursan bizi bırakıp gidersin" denilerek okutulmadı. 29 yıl önce babası Efraim Keskin'i kaybeden Hüsna Keskin kardeşlerini okutmak için fabrikalarda çalıştı. Annesi Zinnet Keskin'le (75) yaşayan Hüsna, bedensel engeline rağmen okula gitmek istedi. Belediye araç tahsis etti. Okuma yazmayı öğrendi. Keskin önceden okumayı bilmediğinden dolayı hastanelere yanında biri olmadan gidemediğini ama artık tek başına gidip tedavi olduğunu belirtti. Okuma yazmayı öğrenen Keskin ilk mektubunu ise Başkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a yazdı. Keskin, mektubunda şunları söyledi: "Ben ve benim gibileri unutmadınız. Bizlere değer verip, kurslar açtınız. Benim gibi okuma yazma öğrenmek isteyen, can atan herkesin hayalini gerçekleştirdiniz. Sayenizde dünyanın en mutlu insanı benim. Çünkü artık okuyup, yazabiliyorum. Zor şartlarda okula gittim. Pes etmedim, bıkmadım. Saatlerce araç bekledim. Her türlü zorluğa rağmen hiç pişmanlık duymadım. Engelli olmak okumaya engel değildir. Bunu da bu süreçte çok daha iyi anladım..."



YENİ HEDEFİ EHLİYET
Hüsna Keskin, "Hayattaki tek hedefim okumaktı. Ben okuma yazma öğrenmeden önce gözlerim kapalı gibi hissediyordum. Artık açıldı. Şimdi ikinci hedefim ehliyet almak" dedi.

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İlk mektubunu Erdoğan çiftine yazdı: Sayenizde dünyanın en mutlu insanı benim
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