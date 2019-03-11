‘Kürdistan diyenlere oyunuzu vermeyin’

Yeni Asır'ın dün manşetinden duyurduğu CHP'nin Edremit mitinginde Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın imza attığı 'Kürdistan' skandalı büyük yankı buldu. Skandala tepki gösteren iş dünyasının önde gelen isimlerinden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, "Kürdistan diyenlere oy vermeyin" çağrısı yaptı. Söz konusu olaya ait fotoğrafları paylaşarak, "Oyunu Balıkesir'de Kürdistan'a veren aday'a oy verme Türk!" ifadesini kullanan Yaşar'ın paylaşımına sosyal medyada çok sayıda destek mesajı geldi. İzmir'in tanınmış simalarından EBSO eski Genel Sekreteri ve Turizm Bakanlığı eski Müstaşar Yardımcısı Güman Kızıltan da Yaşar'a destek verenler arasında yer aldı.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar'dan CHP'nin 'Kürdistan' skandalına sert tepki!

'AYNI GEMİYE BİNMEM'



Sosyal medyadaki destek yorumlarına teşekkür ederek, "Ne mutlu Türküm diyene" ifadesini kullanan Selim Yaşar, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Yaşananların bir algı operasyonu ile örtbas edilmeye çalışıldığını belirten Yaşar, "Bazı arkadaşlarımın, dostlarımın tehlikeyi görmelerine rağmen, birileri gitsin diye, 'Farketmez, olsun biz yine de oy veririz' demelerini anlayamıyorum ve onları hayretle izliyorum" dedi. Yaşar, şöyle devam etti: "Birileri gözümüze soka soka algı oluşturarak bir şeyler yapma çabası içinde. Bunu görmemek ve anlamamak imkansız. İnsanların bu büyük tehlikeyi görmezden gelmek istemesi beni üzüyor. Bu yazdığım yazıya bile tepki gösterenler olacak. Atatürkçü çizgimizden çıkarılmak isteniyoruz. Ben, birileri gitsin, birileri gelsin diye 'Kürdistan' diyen, tehlikeli sularda yüzenlerle aynı gemiye binmem. Edremit'te yaşanan bu skandal olayla maskeleri daha net bir şekilde ortaya çıktı. Bu fotoğraftaki tehlikeyi gördüğüm için sosyal medyada hesabımdan uyarıda bulundum."

'ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM'



Hiç kimseden çekinmediğini de vurgulayan Yaşar, kendisi ve ailesinin Atatürk'ün çizdiği yoldan asla ayrılmayacağını vurgulayarak, "Algı operasyonu ile Kürdistan diye bize bir şeyler kabullendirmek isteyenlere karşı mücadelede sonuna kadar varım. Vatanımı, milletimi, bayrağımı ve Türkiye'mi çok seviyorum" dedi.

CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'dan 'Kürdistan' skandalı



MİKROFON SKANDALI AÇIK ETTİ



CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, önceki gün düzenlenen mitingde mikrofonun açık unutulması sonucu konuşmalar sırasında sela okuyan müezzin için çirkin kelimeler sarf etmiş ayrıca CHP'li aday Arslan yanına gelen bir iş adamının "Bizim oyumuz Kürdistan'a" sözüne karşılık "Bize verecek demektir" yorumunu yaparak, bir anlamda partisinin HDP ile yaptıkları ittifakı açık etmişti.



SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI



BÜLENT ÖZÇELİK: Atatürk'ün partisi Apo'nun partisi olmuş. CHP'den umut bekleyenlere geçmiş olsun...

ŞENOL BOZAN: Aynen katılıyorum.

GÜMAN KIZILTAN: Bravo Selim Yaşar.

ARABACI KARŞIYAKA: Burası Türkiye Cumhuriyeti, beğenmeyen hemen gitsin.

LEVENT YALÇIN: Mikrofonun azizliği gerçekleri ortaya çıkardı. Bu vatanda bunların yeri yok.

KEMAL ÇORAK: Allah ezan ve sela sesinden rahatsız olanlara bu vatanı yönetmeyi nasip etmesin inşallah..

ALİ NACİ ERDEM: Ne mutlu Türküm diyene... Sempati besleyip kurda pay veren bizden değildir. Bunlar da can düşmandır.

ERAN TAPAN: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.