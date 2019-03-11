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kemoterapi tedavisi görüyor

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren eski Başbakan , başarılı bir operasyon geçirdiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 10.3.2019 15:13 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 09:42
Mesut Yılmaz kemoterapi tedavisi görüyor

Geçtiğimiz ocak ayında akciğer ameliyatı olan Mesut Yılmaz, sosyal medya üzerinden gelen soru yağmuru üzerine sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"AKCİĞERİMDE KANSERLİ TÜMÖR TESPİT EDİLDİ"

Mesut Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, "Sağlık durumumu merak eden arkadaşlarım, dostlarım ve sosyal medya aracılığıyla sayfayı mesaj yağmuruna tutan takipçilerim için bilgilendirme: Ocak ayında yaptırdğım rutin sağlık kontrolünde akciğerimde kanserli tümör tesbit edilmesi nedeniyle 23 Ocak tarihinde İstanbul Florance Nightingale Hastanesi'nde Prof. Dr. Alper Toker nezaretinde başarılı bir operasyon geçirdim. Halen Prof. Dr. Sualp Tansan nezaretinde önleyici kemoterapi tedavisi görüyorum. Grip salgını ve enfeksiyon sebebiyle görüşmelerime sınırlama getirdiler. Her şey normal seyrinde devam etmektedir. İlgilenen yorum yapan ve arayan herkese teşekkür ediyorum. En derin saygı ve sevgilerimle." ifadelerini kullandı.

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Mesut Yılmaz kemoterapi tedavisi görüyor
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