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Genel Başkanı Bahçeli'den flaş açıklamalar

Genel Başkanı Bahçeli: "8 Mart akşamı Taksim'de bir grup, ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır."

Giriş Tarihi: 11.3.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 14:23
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den flaş açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da Etimesgut seçim ofisinin açılışında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Cumhur İttifakı'nın belediyelere güç katacağına inancım tamdır. 15 Temmuz'da başkentimizi ablukaya almayı planlayan FETÖ'cü teröristler meydanları dolduran aziz milletimizi hesap edemediler.

7 Ağustos Yenikapı ruhu güçlü Türkiye'nin hedef ve yol haritasını çizmiştir. AK Parti ile yaptığımız milli mutabakat çerçevesinde Türkiye'ye özgün bir yöntem sisteminde uzlaşmaya varıldı.

Millet iradesinin tam egemen olduğu bir sistem inşa edildi. Biz cumhur derken zillet yine Kandil'e, Pensilvanya'ya sığın dır. CHP, devletimizin ve milletimizin bekasına göz koyan çevrelerle işbirliği yaptı."

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den flaş açıklamalar
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