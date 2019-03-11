Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

İHA Gündem Haberleri Giriş Tarihi: 11.3.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 15:18