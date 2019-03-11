Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
Giriş Tarihi: 11.3.2019 15:15Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 15:18
Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."