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Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 15:18

Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama
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