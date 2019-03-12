22 itirafçı isim verdi: 200 mahrem abi deşifre oldu

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Konya'da FETÖ'nün mahrem yapılanma ve ankesör soruşturmasında yakalanan askerlerden 30'u tutuklanırken, itirafçı olan 22 asker, kendileriyle ilgilenen mahrem abi ve örgüt üyesi 200 askerin ismini daha deşifre etti.FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada Kara, Hava ve Jandarma Komutanlıklarında görev yapan, 15'i muvazzaf, 35'i ise daha önce görevlerinden ihraç edilen 50 askerden 43'ü gözaltına alındı. Muvazzaf askerlerden Teğmen Serdar H.'nin "Yavuz", Teğmen Lütfi Ş.'nin "Burak", Astsubaylar Fatih T.'nin "Ali", Furkan K.'nın ise "Talha" kod ismini kullandıkları belirlendi. Gözaltına alınan 43 kişiden 13'ü tutuklanırken, 18 kişi de itirafçı oldu.İtirafçı 22 asker, örgüt içerisinde kendileriyle ilgilenen sivil mahrem imamlarını fotoğraflarıyla teşhis ederken, halen ordu içerisinde muvazzaf olarak görev yapan askerlerinde isimlerini verdi. Soruşturma kapsamında 200 mahrem asker abisi ile askerin belirlendi.