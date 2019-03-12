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merkezli 8 ilde / operasyonu

merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı karar verilen ile meslekten ihraç edilmiş 58 polisten 41'i gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019 09:44
Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

İtirafçı mahrem imamların ifadeleri ve elde edilen dijital materyaller doğrultusunda hakkında gözaltı kararı verilen 58 şüpheliye yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi.

Tespit edilen adreslerde 41 zanlı gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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