Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
İtirafçı mahrem imamların ifadeleri ve elde edilen dijital materyaller doğrultusunda hakkında gözaltı kararı verilen 58 şüpheliye yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi.
Tespit edilen adreslerde 41 zanlı gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.