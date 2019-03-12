Ahmet Özhan, Ankara’nın kalbinde kalplere dokundu!

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve bundan böyle farklı sanatçılar ile devam ettirilecek olan kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan sevenleriyle buluştu.

Ahmet Özhan ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından, 11 Mart Pazartesi akşamı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Tasavvuf Müziği Konseri"nde segah, segah niyaz, hicaz, neva ilahiler ile hüseyni ve uşşak nefesler seslendirildi.

Ahmet Özhan'a ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tasavvuf ve Semazen Topluluğu'nun eşlik ettiği ve sahne üzerinde toplam 61 sanatçının yer aldığı gecede izleyiciler hem Tasavvuf müziği hem de sema gösterileri ile görsel ve işitsel bir şölen yaşadılar.

Konsere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül, Korgeneral Ali Sivri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldılar.

Konser bitiminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sahnede Ahmet Özhan'a gecenin anısına bir hediye sunarken "Bu gece bu konserle kalplerdeki pası sildiniz. Size ve tüm ekibe, Sayın Cumhurbaşkanımız ve izleyiciler adına yürekten teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu. Ahmet Özhan da şu sözlerle teşekkürlerini sundu: "Bize bu konseri Devletin en tepesinde gerçekleştirmeyi, bu imkanı Sayın Cumhurbaşkanımız lütfetti, bizleri davet etti. Bütün gönlümüzle ona sağlık sıhhat, uzun ömürler diliyoruz... Allah bu memleketin başından onu eksik etmesin!"