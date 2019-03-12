AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: CHP neden susuyor?

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki suçlamalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, özetle şunları söyledi:Kendi incelememiz sonucunda vardığımız sonuçlar, belgeli, bilgili sonuçlar olarak vahim bazı durumların olduğunu ortaya çıkarttı.CHP'nin Türkiye'nin kalbine, Ankara'ya belediye başkanı olarak önerdiği şahsın sahte senet takibi yaptığı, bu senetteki imzanın sahte olduğu yargı süreci neticesinde Mansur Yavaş'ın para cezasına çarptırıldığı süreçle karşı karşıyayız.Yavaş, sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Bu vahim suçlamalara CHP ve Yavaş cevap vermelidir. İki seçimde aday olmak dışında ne iş yaptığını bilmek, vatandaşın hakkı.Sahte senetle ilgili olarak Yavaş 'Alacağım var' diyor. Hangi hizmetin karşılığı olduğunu söylemeli. Hangi ilişkinin neticesi olarak bu alacaktan bahsedilmelidir.Sahte senet kullandığı Yargıtay kararıyla kesinleşmesine rağmen CHP buna neden cevap vermemiştir? Vatandaşın önüne temiz aday çıkarmak bütün siyasi partilerin görevidir.Türk siyasi hayatı açısından siyasi tarihe geçecek bir tablo ile karşı karşıyayız. Aday olarak sunulması Ankaralı seçmene yapılan en büyük haksızlıklardan birisidir, CHP tabanına da haksızlıktır.Yavaş bir CHP projesidir. Yavaş'ın istediği her destek; CHP zihniyetine, kötü belediyeciliğine destektir. ANKARA