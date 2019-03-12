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Bakan Albayrak'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , 'nın kabulünün 98. yılı nedeniyle resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Giriş Tarihi: 12.3.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 15:30
Bakan Albayrak'tan İstiklal Marşı mesajı

Bakan Berat Albayrak, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda "O ruh, hala bu ülkenin en büyük teminatıdır." dedi.

Bakan Albayrak mesajında, "Akif'in esaret nedir bilmeyen Türk milletinin bağımsızlık iradesini nakşettiği İstiklal Marşı'nın Gazi Meclisimizde kabulünün 98. yılında milli şairimizi, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. O ruh, hala bu ülkenin en büyük teminatıdır" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Albayrak'tan İstiklal Marşı mesajı
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