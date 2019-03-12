CHP, PKK’dan alenen oy istedi

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala CHP'den skandal açıklamalar devam ediyor. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Almanya'nın Köln kentinden yaptığı konuşmada PKK'dan oy istedi. Bankoğlu, "31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oylarına talibiz. PKK'lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç fark etmez. Biz kimin hakkını savunduysak, şimdiye kadar kimin yanında yer aldıysak hepsi belli. Bizim ilkelerimiz belli. Biz Bartın'da da tüm halkımızın, tüm yurttaşlarımızın oyuna talibiz" dedi. Bankoğlu'nun konuşması Halk TV tarafından da canlı yayımlandı. CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu geçtiğimiz cuma günü Akçay Seçim Ofisi açılışına katıldı. Burada cuma salası okunurken İnceoğlu, "Hoca bizimle ... geçiyor" sözleri canlı yayına yansımıştı. İnceoğlu'nun CHP'de disipline sevk edildiği öğrenildi. Aynı yerde Arslan ise yanına gelen bir iş adamının "Bizim oy Kürdistan'a" demesi üzerine "Bize verecek demektir" demişti.