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Çocuk katili Netanyahu'dan, Başkan Erdoğan için küstah sözler

topraklarında gerçekleştirdiği saldırılarla binlerce masum insanın ölümüne sebep olan işgalci 'in Başbakanı 'dan ve Erdoğan hakkında küstah sözler.

Giriş Tarihi: 13.3.2019 00:53
Çocuk katili Netanyahu'dan, Başkan Erdoğan için küstah sözler
İsrail "tüm vatandaşlarının değil, Yahudi halkının ulus devletidir" diyerek vatandaşlar arasında ayrım yapan, Filistin'de yıllardır gerçekleştirdiği işgal ve saldırılar ile birçok insanın vatanından göç etmesine ve ölümüne sebep olan Binyamin Netanyahu Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında küstah suçlamalarda bulundu.



TERÖRİSTLERİ SAVUNARAK ALGI YARATMAYA ÇALIŞTI
Filistin topraklarında gerçekleştirdiği insan haklarına aykırı uygulamaları ve katliamları adeta görmezden gelen Netanyahu, Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalıştı. Netanyahu, Türkiye'de işledikleri birçok suç sebebiyle tutuklu bulunan sözde "gazetecileri" bahane ederek "Gazeteciler ve hakimler hapishanelerini doldururken, diktatör Erdoğan İsrail'in demokrasisine saldırıyor" dedi..
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Çocuk katili Netanyahu'dan, Başkan Erdoğan için küstah sözler
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