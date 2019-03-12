Çocuk katili Netanyahu'dan, Başkan Erdoğan için küstah sözler

BUGÜN NELER OLDU

İsrail "tüm vatandaşlarının değil, Yahudi halkının ulus devletidir" diyerek vatandaşlar arasında ayrım yapan, Filistin'de yıllardır gerçekleştirdiği işgal ve saldırılar ile birçok insanın vatanından göç etmesine ve ölümüne sebep olan Binyamin Netanyahu Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında küstah suçlamalarda bulundu.Filistin topraklarında gerçekleştirdiği insan haklarına aykırı uygulamaları ve katliamları adeta görmezden gelen Netanyahu, Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalıştı. Netanyahu, Türkiye'de işledikleri birçok suç sebebiyle tutuklu bulunan sözde "gazetecileri" bahane ederek "Gazeteciler ve hakimler hapishanelerini doldururken, diktatör Erdoğan İsrail'in demokrasisine saldırıyor" dedi..