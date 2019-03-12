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'de firari hükümlüsü yakalandı

'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 14:47
Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 4 yıldır aranan Cüneyt U'nun kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.

Ekipler, söz konusu eve düzenledikleri operasyonda Cüneyt U'yu gözaltına aldı.

Hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince verilen 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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