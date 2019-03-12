‘Evlerimizi yakıp yıkan teröristlere oy yok’

Başkan Erdoğan'ın Şırnak ve Hakkari mitinglerine akın eden vatandaşlar duygularını SABAH'la paylaştı:
ŞIRNAK
Resul Çakar:
Memlekete huzur ve refah getirecek
güzel müjdeler bekliyoruz. Biz her zaman devletimizin,
hükümetimizin yanındayız. Terör örgütü evlerimizi yıktı,
yaktı. Artık bizden onlara oy yok.
Fahrettin Atak:
AK Parti Şırnak Belediye Başkan
Adayı Mehmet Yarka seçildiği takdirde güzel hizmetler
yapacak. Şırnak hazır, gençler hazır, bizler hazırız.
Sabri Yetik:
Başkanımız geldiği için çok heyecanlıyız. İnşallah bize bütün hizmetleri yapacak.
Şuayip Şan:
Başkan Şırnak'a şeref verdi. Onu çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun.
Veysi Erkan
: Başkanımızı karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Onun hep yanındayız. Gençler hazır. Sevinçliyiz.
HAKKARİ
Savaş Ekici:
Bu yoğun seçim programında Başkan Erdoğan'In Hakkâri'yi unutmaması bizleri çok onurlandırdı.
Nigar Bakin:
Bu seçimde herkesin kararını doğru bir şekilde vereceğine inanıyorum.
Hüda Balcı:
Memlekete baharla beraber Başkanımız geldi. 31 Mart'ta en büyük müjdeyi Hakkâri verecek.
Kemal Yılmaz:
1 Nisan'da hayırlı bir güne uyanacağımıza inanıyorum.