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‘Evlerimizi yakıp yıkan teröristlere oy yok’

Sekvan KÜDEN
SEKVAN KÜDEN MUSA DÜZENCİ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019
‘Evlerimizi yakıp yıkan teröristlere oy yok’
Başkan Erdoğan'ın Şırnak ve Hakkari mitinglerine akın eden vatandaşlar duygularını SABAH'la paylaştı:

ŞIRNAK
Resul Çakar: Memlekete huzur ve refah getirecek güzel müjdeler bekliyoruz. Biz her zaman devletimizin, hükümetimizin yanındayız. Terör örgütü evlerimizi yıktı, yaktı. Artık bizden onlara oy yok.
Fahrettin Atak: AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka seçildiği takdirde güzel hizmetler yapacak. Şırnak hazır, gençler hazır, bizler hazırız.
Sabri Yetik: Başkanımız geldiği için çok heyecanlıyız. İnşallah bize bütün hizmetleri yapacak.
Şuayip Şan: Başkan Şırnak'a şeref verdi. Onu çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun.
Veysi Erkan: Başkanımızı karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Onun hep yanındayız. Gençler hazır. Sevinçliyiz.

HAKKARİ
Savaş Ekici: Bu yoğun seçim programında Başkan Erdoğan'In Hakkâri'yi unutmaması bizleri çok onurlandırdı.
Nigar Bakin: Bu seçimde herkesin kararını doğru bir şekilde vereceğine inanıyorum.
Hüda Balcı: Memlekete baharla beraber Başkanımız geldi. 31 Mart'ta en büyük müjdeyi Hakkâri verecek.
Kemal Yılmaz: 1 Nisan'da hayırlı bir güne uyanacağımıza inanıyorum.
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‘Evlerimizi yakıp yıkan teröristlere oy yok’
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