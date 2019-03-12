‘Evlerimizi yakıp yıkan teröristlere oy yok’

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan'ın Şırnak ve Hakkari mitinglerine akın eden vatandaşlar duygularını SABAH'la paylaştı:Memlekete huzur ve refah getirecekgüzel müjdeler bekliyoruz. Biz her zaman devletimizin,hükümetimizin yanındayız. Terör örgütü evlerimizi yıktı,yaktı. Artık bizden onlara oy yok.AK Parti Şırnak Belediye BaşkanAdayı Mehmet Yarka seçildiği takdirde güzel hizmetleryapacak. Şırnak hazır, gençler hazır, bizler hazırız.Başkanımız geldiği için çok heyecanlıyız. İnşallah bize bütün hizmetleri yapacak.Başkan Şırnak'a şeref verdi. Onu çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun.: Başkanımızı karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Onun hep yanındayız. Gençler hazır. Sevinçliyiz.Bu yoğun seçim programında Başkan Erdoğan'In Hakkâri'yi unutmaması bizleri çok onurlandırdı.Bu seçimde herkesin kararını doğru bir şekilde vereceğine inanıyorum.Memlekete baharla beraber Başkanımız geldi. 31 Mart'ta en büyük müjdeyi Hakkâri verecek.1 Nisan'da hayırlı bir güne uyanacağımıza inanıyorum.