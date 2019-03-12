‘Ezanı ıslıklamak millete ihanettir’

BUGÜN NELER OLDU

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin Ankara Etimesgut'taki seçim ofisinin açılışına katıldı. Bahçeli burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır, mukaddesat ve millete ihanettir. Peki, bu ihanete CHP'den tepki geldi mi? İP'ten tepki geldi mi? HDP'den itiraz yükseldi mi? Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, doğru düşünmezler, haktan ve hakikatten yana durmazlar. Bu namertler bilsinler ki; Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, Türkiye asla bölünmeyecek.Etimesgut Belediyesi'ne Sayın Enver Demirel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de Sayın Mehmet Özhaseki çok yakışacak, Ankara derin bir oh çekecek. Ankara'yı yavaşlatmak, yavaş yavaş altını oymak hiç kimsenin haddi değil. Zillet aradığını bulamayacak, ziyan olup gitmekten kurtulamayacak.Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda yüzde 52 oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçtiniz. 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni kabinenin kurulmasıyla resmen hayata geçti. Gelin görün ki zillet sarmalında buluşanların zehirli dilleri susmadı. Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini tartışmaya açtılar. Bölücü başının heykelini dikmek isteyen bir teröristi meşru görenler, aziz milletimizin yüzde 52 oyuyla seçilen Sayın Cumhurbaşkanı'nı meşru görmediklerini küstahça söylediler.Bunlar Esad taraftarı, Sisi hayranı, emperyalizm kuryesi bir siyasetin bekçiliğine soyundu. Bunlar teröriste hoşgörülü, Mehmetçiğe tahammülsüzdü. Döviz zirve yapsın diye dört gözle bekleyen, yerli ve milli duruş çöksün diye el ovuşturan siyasi işportacı haline geldiler. Bunların ruhunda ABD, akıllarında Kandil ve Pensilvanya vardır.Büyüme rakamları en kötü senaryoların geride kaldığını gösteriyor. Buna da kulp takarlar, rahatsız olurlar. Tıpkı Gezi Parkı'nda ağacı bahane ettikleri gibi, şimdi de patatesi, patlıcanı, soğanı, tanzim satış noktalarını kirli siyasetlerine alet edip kurşun gibi kullanıyorlar. Türkiye zillete teslim olmayacaktır. Türk milleti zillete haddini 31 Mart'ta bildirecektir.AKParti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında ezanın protestosuna ilişkin incelemelerde bulunduklarını belirterek şunları söyledi: "Tweetleri ve açıklamaları analiz ettirdik. Yürüyüşte bulunup da 'Bunu yaptık' diyen çok sayıda kişinin hesabını incelediğinizde böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Burada mesele şu, ne zaman ezan, kutsal, milletimizi millet yapan değerlerle ilgili bir saygısızlık söz konusu olsa CHP herhangi bir şekilde ses vermiyor. Biz bu konuyla ilgili hassasiyetimizi gündeme getirdiğimizde, gerçeğin böyle olmadığını ispat gayretine düşüyorlar. İspat gayretine düşerken CHP yöneticilerine, sözcülerine tavsiyemiz şudur: Ezan, bayrak konusunda, milletimizi millet yapan değerler konusunda hassasiyetlerini vurgulasınlar. Ezana, bayrağa saygısızlık onları çoğu kez ilgilendirmiyor ama arkasından bunları gündeme getirdiğimiz zaman başka tür birtakım hassasiyetleri ortaya sunuyorlar. Ezanın, Türkiye'de ideolojik bir dayatma olduğuna ve belli bir kesimin haşa günde beş vakit hakimiyetini ilan etmesi için kullanılan bir şey olduğuna dair açıklamalar, bu yürüyüşe katılanların birçoğu tarafından da dile getiriliyor. Dolayısıyla hepimizin tepkisi, ezana dönük bir saygısızlığa yöneliktir."AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bahsettiği "ezan protestosu" ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar tepki gördü. İşte çirkin paylaşımların birkaçı:Feministler ezanı protesto etmişmiş. Peki 5 vakit ezan sesi duymak zorunda mı başka birşeye inanan ya da inanmayan insanlar?Kimse ezanı duymak zorunda değil. Ezan okununca susulacak diye bir kural yok. Ezan sadece namaza çağrıdır ve Müslüman olduğunu iddia eden adamın da bu çağrıya, uyarılmaya ihtiyacı yoktur.İstersem ezanı da ıslıklarım size ne?Ezandan memnun olmak veya ona saygı duymak zorunda mıyım?Sabahın köründe insanları ezan gürültüsüyle uyandırmaya ne hakkınız var?Sabahın köründe bangır bangır bağıran, insanları uykusundan uyandıran ezan, ateistlere ve başka dinden insanlara terbiyesizlik etmiyor mu?Ne çilemiz varmış arkadaş ya yıllardır ezanınız selanız kafamızı ... gibi bir de siz çıktınız ezanınıza ... hepinizin ... beyinsiz sürüleri...oh be.Ezanınızı da ... sizin dar kafalarınızı da, ezanınız sizi camiye çağırıyor, çalan çanı tınlamadığım gibi yırtınan Arap itinin sesini de tınlamıyorum, anlayın istenmiyor.TAKSIM'DE 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte okunan ezanı ıslıkla protesto etmeleri, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası tarafından tepkiyle karşılandı. Odakule önünde dün toplanan sendikalılar tepkilerini ezan okuyarak dile getirdi. 1. Nolu Şube Başkanı Sezai Kaynar, "Haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevketmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır" dedi.Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de toplanan bir grubun, ıslıklarla ve sloganlarla ezanı bastırmak istediği esnaf tarafından da doğrulandı. SABAH'a konuşan Taksim esnafı şunları söyledi:Ezan okunduğu zaman sesler ve çığlıklar yükseldi, ezan bastırılmaya çalışıldı, düdük sesleri arttı.Aralarında olan kapalı bayanlar neye uğradıklarına şaşırdılar.Ezansesi İnönü Stadı'nın önünden,Cihangir ve Harbiye'den duyuluyor.Ezan sesini duymamaları mümkün mü? O kadar insan bağırdı, ezan sesini bastırdı.Ezan okunurken içki içenin utancından içkiyi masanın altına koyarken, tavla oynayanlar tavla oyununu bırakırkenbunun olması aldatmaca.Ezan okunmaya başladığında ıslık ve düdük sesleri daha da arttı. Ezan bitene kadar hiç durmadan bağırdılar, protesto yükseldi. Terbiyesizlik yapıldı.Ezan okunduğunda protesto sesi aşırı yükseldi. Çığlıklar ve düdük sesleri artmaya başladı. Islıklamalar arttı. İki senedir ezan okunduğunda protestolar artıyor.