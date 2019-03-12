FETÖ yüzsüzlüğü

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15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Kabil'den Dubai'ye kaçarken yakalanıp 10 yıl 3 ay hapse mahkum edilen FETÖ'cü eski Tuğgeneral Şener Topuç'un örgütün kumpas soruşturmalarında aktif rol oynadığı ortaya çıktı.Topuç'un TSK'dan ihraç edilen subayların kararında imzası olduğu gibi cezaevine atılan subayı da ziyaret ederek karalama kampanyasını sürdürdüğü anlaşıldı.Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Kabil Eğitim, Yardım ve Danışma eski Komutanı FETÖ'cü eski Tuğgeneral Şener Topuç hakkında hazırlanan gerekçeli kararda Topuç'un İzmir Casusluk ve Balyoz gibi kumpas davalarındaki kritik rolüne dikkat çekildi.FETÖ'nün İzmir Askeri Casusluk kumpası mağdurlarından tanık İlhan Öztürk, TSK'dan idari kararla resen emekli edilerek ihraç olmasında imzası olanlardan birinin de sanık Topuç olduğunu belirtti. Öztürk, ifadesinde Topuç'un Mamak askeri cezaevindeki bir diğer kumpas davası mağduru Kurmay Albay Hüseyin Topuz'u ziyaret ettiğini belirterek sanığın yüzsüzlüğünü şöyle anlattı:"Ziyarette beni çok iyi tanıyan kurmay albay beni soruyor. Topuç ise, 'Bu kişiler hakkında çok böyle vahim görüntüler var. Bunları bırakın asker olmayı, ailelerinin yüzüne bakamazlar. Hüseyin Topuz arkadaşımızda biz onları çok iyi tanırız böyle bir şey varsa o zaman mahkemelere sunarsınız zaten gerçek ortaya çıkar' gibi beyanda bulunuyor. Tesadüf bir hafta sonra da ben ziyarete gittim. Mamak askeri cezaevinde kendisi de Balyoz davasından yargılanan bir kurmay albaydı."