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Marmaray (banliyö) durakları hangileri? Gebze Halkalı marmaray hattı bugün açılıyor!

İstanbullulara büyük müjde! Marmaray hattı bugün açılıyor. Bundan sonra vatandaşlar Halkalı'dan Gebze'ye banliyo treni ve Marmaray bağlantısı ile rahatça ulaşabilecek. Banliyöler arasında iki dakikalık kalkış süresi olacak; vatandaşlar iki dakikada bir yolculuk yapabilecekler. Bu hat yalnızca Gebze ve Halkalı'da yaşayanları kapsamıyor. Bakırköy, Küçükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Pendik, Üsküdar ve Tuzla gibi ilçelerde yaşayan bireyler de Gebze Halkalı Marmaray hattı ile oldukça rahatlayacak! İşte banliyö durakları...

Giriş Tarihi: 12.3.2019 10:21
Gebze Halkalı Marmaray (banliyö) durakları hangileri? Gebze Halkalı marmaray hattı bugün açılıyor!

Uzun süredir beklenen Halkalı Gebze Mamaray hattı açılıyor. İstanbulluların ulaşım problemlerini ortadan kaldıracak bu sistemle birlikte iki kıta birbirine bağlanıyor. Vatandaşlar büyük bir ilgiyle Marmaray durakları neler? sorusunun cevabını araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Gebze Halkalı Marmaray banliyö seferleri hakkındaki tüm soru işaretlerinizi giderebilirsiniz.

İŞTE GEBZE HALKALI MARMARAY HATTI DURAKLARI!

Avrupa Yakası tarafından Halkalı'dan başlayacak Marmaray hattı sırasıyla

Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Menekşe, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sirkeci'den oluşuyor. Bu aşamada Marmaray ile Anadolu Yakası'na geçen hat Üsküdar, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca ve Gebze'de sona eriyor.

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