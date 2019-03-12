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merkezli /PDY operasyonu

merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 17 asker gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 10:38
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 17 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 13'ü muvazzaf, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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