Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı'ndaki AK Parti mitinginde onbinlere hitap etti. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Şırnak kadim şehirlerimizin en kıdemlisi. Bu toprakların irfanı bize bir olmayı dost ve kardeş olmayı öğretir. Biz tarih ve medeniyeti birlikte inşa etmiş ortak bir inancın ve tarihin çocuklarıyız. Hep birlikte aynı kıbleye yönelen ve saf tutan çocuklarız. Doğu da biziz Batı da biziz. Biz bu ülkenin her iline sevdalıyız.







Şırnak'ı Antalya'dan, Bursa'dan, Hakkari'den ayrı düşünmeyiz. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke, bu vatan, bu bayrak, bu ezan hepimizin. Tek millet diyoruz. Bu vatanda yaşayan herkes etnik kökenine bakılmaksızın aynı millettir. Tek bayrak diyoruz, bu bayrağa rengini veren şehit kanları hepimizin ecdadının ortak mücadelesini temsil ediyor. Tek vatan, bu ülkenin 780 bin kilometrekaresinin her bir karışı bizim vatanımızdır. Tek devlet, bizim son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yoktur. Bu ülke üzerinde ameliyat yaptırmayız. İster Irak, ister Suriye'de olsun nerede bir Arap, Kürt, Türkmen kardeşimizin ilk gideceği yer Türkiye. Kobani'den gelenler Türkiye'ye geldi. Biz onlara 'Kürt' demedik ki... Bunlar 'Suriye'den kaçmak zorundaysa evsahipliği yapacağız' dedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak'ta önemli açıklamalar

ADAMIN CİĞERİNDE ŞEFKAT YOK

Bay Kemal ne diyor, 'Siz burada vergi ödüyorsunuz, Suriye'den gelenler ödüyor mu' diyor. Bunlar nereden kaçmak zorunda kaldılar? Katil Esad'ın bombalarından kaçmak zorunda kaldılar. Adamın ciğerlerinde böyle bir şefkat yok ki. Biz şefkat yurdunun idarecileriyiz. Biz de merhamet dininin mensupları olarak ihtiyaç sahiplerine şefkatle muamele edeceğiz.



31 MART BÖLGEDE DEĞİŞİMİN MİLADI

31 Mart bir beka seçimidir diyoruz. 31 Mart belediyelerden başlayarak bölgelerimizde tarihi bir değişimin miladı olacaktır. 10-20 sene önce Şırnak'ın hali neydi? Her yer çöplük, çukur, çamur. Biz buraya Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla girdik mi, girdik. Bu binaları yaptık mı, yaptık. Şimdi yeni bir Şırnak var. İstiyoruz ki bu terör örgütünün desteğindekilerle değil, sizlere sahip çıkacak AK Parti iktidarı ile Şırnak'ta yeni bir dönem başlasın.



OYUNLARI BOZARAK GELDİK

Bunlar burada bütün evlerinizi yakıp yıkmadı mı? Evlerin bodrumlarında yargılama yapmadılar mı, tüneller açmadılar mı? Bu oyunları boza boza şehrimizi geliştirdik. Terör örgütünün tahrip ettiği Şırnak'ı inşa ederek ayağa kaldırdık.



TERÖRİSTE VERECEK EVLADIMIZ YOK

Daha büyük yatırımlar için güven lazım, istikrar lazım. Şırnak yatırımı, istihdamı, terörün neye mal olduğunu üretimin kıymetini iyi bilir. Çukur eylemlerinin, zulmün anlamını da iyi bilir. Şırnak'ın terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur. Çocuklarınızı dağlara bu teröristler kaçırmadı mı? Bunlara verecek çocuklarımız yok. Diyarbakır Belediyesi'nin önünde oturma eylemi yapan annelerin gözyaşlarını unutamıyorum. Çocukları Kandil'e kaçırılmışlardı. İnsafsız, vicdansız insanlar Güneydoğulu kardeşlerimi inim inim inlettiler. Annelerin gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülüm kalmadı.



İSTİKLAL MARŞI MESAJI

Başkan Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşı'mız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir" dedi.