Mansur, yargıda aklanan müdürü hedef gösterdi!

CHP, İP ve HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, hakkındaki sahte senet düzenlediği gerekçesiyle ceza aldığı haberleri üzerine tertiplediği basın toplantısında bir skandala imza attı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Malazgirt Bulvarı'ndaki bir köprü altına Kürtçe 'Biji Mansur Yavaş' yazılmış ve CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener bu yazıyı Ankara Belediyesi'nin bir şirketinde Genel Müdür yardımcısı olarak çalışan Hüseyin Erdoğan'ın yazdığını iddia etmişti.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

İkili, Erdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı dün itibari ile tamamladı. Hüseyin Erdoğan hakkında 'Seçim kanununa muhalefet', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçları kapsamında takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararında olay yerini gören kameralarda yapılan incelemede, şikâyete konu yazıyı yazan kişinin kimliğinin tespit edilemediği belirtildi. Kararda, 'Şikâyete konu yazının şüpheli tarafından yazıldığına ilişkin dosyaya yansıyan yeterli şüpheli bulunmadığı anlaşılmıştır' denildi.

YENİDEN 'BELEDİYE ÇALIŞANI' DEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kararına rağmen Mansur Yavaş bugün 'sahte senet düzenlediği' iddialarına cevap vermek üzere düzenlediği basın toplantısında yazıyı yazan kişinin Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğunu iddia etti. Yavaş şu ifadeleri kullandı: "Aday olmamdan itibaren asılsız iddiaları ile seçmen nezdinde itibarımı zedelemek istediler. Duvarlara yazılan yazı hakkında da derhal şikâyetçi oldum. Anketlerde önde çıkınca PKK ile irtibatımız olduğu algısını yaydılar. Yazan belediye çalışanı çıktı."

Mansur Yavaş'ın savcılığın hakkında takipsizlik kararı verdiği Hüseyin Erdoğan'ı yargı kararına rağmen halen hedef göstermesi dikkatlerden kaçmadı.