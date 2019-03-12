"Müezzinin sesini bastırmak için..."

İşte İstanbul Taksim'de ıslıklı ve düdüklü ezan protestosunun yaşandığı yerden yapılan canlı yayında yeni şahitler ortaya çıktı.

HDP ve CHP'nin organize ettiği 1000 kişilik grup İstiklal Caddesindeki Ağa camii yanına gelmişti. Saat 20:28'i gösterdiğinde ham Ağa Camii'nden hem de Taksim mescidinden ezan sesi yükselmeye başladı.

İstanbul Taksim esnafı, 8 Mart Cuma günü yaşanan ıslıklı ezan protestosunda yaşananları canlı yayında anlattı!

Protestocuları savunanların "ezan sesini duymadılar" iddiasına karşın oradaki esnaf yaşadıklarını aHaber'e anlattı. İşte ezan düşmanlarını canlı yayında yalanlayan esnafların ifadeleri:

"Ezanın okunması ile birlikte pankart açarak bağırmaya başladılar. Daha önce sessizdiler. Ezanla birlikte bağırmaya başladılar. Ezan boyunca seslerini yükselttiler. Islık çalmaya başladılar. Ezan sesini bastırmaya çalıştılar.."

İstanbul Taksim esnafı, yatsı ezanının ıslık ve düdüklerle protesto edildiği o anları anlattı!

Taksim esnafı ezan protestosu başladığında grubun içinde bulunan başörtülü kadınların birbirlerine bakıp olayın şaşkınlığını yaşadıklarını da anlattı.