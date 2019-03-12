Seçim için oy pusulaları hazır

BUGÜN NELER OLDU

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kullanılmak üzere basılan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntüleri basınla paylaşıldı. Buna göre, yerel seçimde YSK tarafından basılan, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak. Birleşik oy pusulasında, daha önce çekilen kuraya göre sırayla siyasi partilerin adaylarının isimleri, parti adları ile partilerin amblemleri yer alıyor. Pusulanın sonunda bağımsız adayların isimleri bulunuyor. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", diğer illerde "turuncu", ilçe belediyesi için "mavi", belediye meclis üyeliği için ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oy kullanacak.