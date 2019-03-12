‘Yavaş bana tehdit mesajları yolladı’

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CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın 600 bin dolarlık 'sahte senedi' icra yoluyla tahsil etmeye çalıştığı işadamı Necmettin Kesgin, yaşadıklarını aHaber canlı yayınında anlattı. Yavaş'ın kendisine attığı tehdit mesajlarını gösteren Kesgin, "Senin düğününü basacağım. Seni Ankara'da yaşatmayacağım. Seni kodese attıracağım" dediğini söyledi.Kesgin, Yavaş'ın kendisini sürekli tehdit ettiğini de belirterek, "Çıksın bu mesajları yalanlasın. Beni arattırıyor, tehdit ettiriyor" ifadesini kullandı. Kesgin, şunları kaydetti: "Sahte senedi icraya koyan Mansur Yavaş tarafından defalarca tehdit edildim. Son dört aydır evime gidemiyorum. Bu belge bana ait değil. Soy ismim yanlış yazılmış."