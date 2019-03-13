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Başkent’te ’a Operasyon: 14 Gözaltı

terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve ülkeye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 14 zanlı, ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 08:33 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 08:33
Başkent’te DEAŞ’a Operasyon: 14 Gözaltı
Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütü çıkarlarına Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri, ülkeye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 14 yabancı uyruklu zanlıyı takip eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Belirlenen ikametlere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, adreslerde bulunan ve önceden belirlenmiş olan zanlıların hepsini gözaltına aldı.

DEAŞ zanlıları, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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Başkent’te DEAŞ’a Operasyon: 14 Gözaltı
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