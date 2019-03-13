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Bombalı eylem için sınırı geçen 5 terörist, patlayıcı ile yakalandı

'nın Akçakale ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü / üyesi 5 kişi yakalandı. 'den gelen teröristlerin yanındaki çuvallarda ise 12 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 14:57 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 14:59
Bombalı eylem için sınırı geçen 5 terörist, patlayıcı ile yakalandı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD denetimindeki Telabyad kentinden teröristlerin Akçakale'ye geçeceği bilgisi üzerine polis harekete geçti. Terör ve istihbarat ekipleri, sınır hattında düzenledikleri operasyonda, PKK/PYD terör örgütü üyesi 5 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Teröristlerin yanında bulunan çuvallarda ise 8 kilo C4, 4 kilo PETN plastik patlayıcı, 3 el bombası, piyade tüfeği, 7 şarjör ve 45 mermi ele geçirildi.

İfadeleri için emniyette götürülen teröristlerin, Şanlıurfa'daki kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlik ve emniyet birimleri hakkında eyleme yönelik bilgi toplamak için sınırı geçtikleri belirlendi. Örgüt mensupları sorgularında, Suriye'deki PKK kamplarında canlı bomba eğitimi aldıklarını, başta metropoller olmak üzere Türkiye'de eylem yapmayı planladıklarını söyledi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Bombalı eylem için sınırı geçen 5 terörist, patlayıcı ile yakalandı
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