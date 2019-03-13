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'da 'Kırmızı Bülten'le aranan 'lı kadın terörist yakalandı

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda, 'Kırmızı Bülten' ile aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M. yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 09:50
Bursa'da 'Kırmızı Bülten'le aranan DEAŞ'lı kadın terörist yakalandı

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak olarak yürüttüğü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Yıldırım ilçesinde bir evde örgüt üyesinin saklandığı tespit edildi.

Ekipler, bugün sabah erken saatlerde eve yoğun güvenlik önlemleri altında baskın yaptı. Operasyonda, 'Kırmızı Bülten' ile aranan ve Türkiye'ye yasa dışı yollar ile giren Lübnan asıllı, Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M., gözaltına alındı. A.A.M.'nin terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. A.A.M. ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Bursa'da 'Kırmızı Bülten'le aranan DEAŞ'lı kadın terörist yakalandı
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