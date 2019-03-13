CHP’li başkana DHKP-C’li özel kalem!

Her platformda terör örgütleri ile işbirliklerini reddeden fakat 31 Mart yerel seçimlerinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile açıktan ittifak yapan CHP, onlarca yıldır kanlı saldırılarıyla yüzlerce kişiyi katleden DHKP-C'nin militanını istihdam ediyor. Eskişehir'de CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un özel kalem müdürlüğü görevinde bulunan Şenol Durur'un terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu ortaya çıktı. 2014 yılında Odunpazarı'nda Kazım Kurt'un özel kalemi olarak göreve başlayan Şenol Durur, DHKP-C geçmişine bakıldığında oldukça aktif bir örgüt üyesi.

CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, terör örgütü DHKP-C üyesi Şenol Durur'u özel kalem müdür yapmış!

İLK GÖZALTI 2005'TE

Yenişafak'ın haberine göre; Şenol Durur, DHKP-C içindeki faaliyetlerine 2004 yılında Eskişehir'de başladı. Örgütün başta Eskişehir olmak üzere pek çok kentteki eylemine katılan Durur, Ankara'da 17 Ocak 2005 tarihinde DHKP-C'nin gençlik yapılanması 'Gençlik Federasyonu' tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin protesto edildiği eyleme katılarak gözaltına alındı. Durur, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

EYLEMLERDE ÖN SAFTA

Durur 3 ay sonra yine bir eylemde sahneye çıktı. Başkent Ankara'da 12 Nisan 2005'te 'Gençlik Federasyonu' imzalı DHKP-C afişlerini yaya üst geçitlerine astığı sırada yakalandı ve bir kez daha gözaltına alındı. Örgüt militanı yine salıverildi. Durur, 13 Ocak 2006'da ise bu kez hapishanelerde tecrit yaşandığı iddiasıyla DHKP-C'nin organize ettiği eylemde görüldü. Ankara'daki eylemde gözaltına alınan protestoculardan biri olan Durur, sorgusunun ardından üçüncü kez serbest kaldı.

ANKARA'DAN ESKİŞEHİR'E

DHPK-C eylemlerine seri biçimde katılan Durur, 23 Şubat 2006'da da örgüt yapılanması TAYAD'ın düzenlediği oturma eylemine katıldı ve yine gözaltına alındı. Önceki eylemlerde olduğu gibi Durur, bir kez daha serbest bırakıldı. Örgütle arasındaki bağı koparmayan Şenol Durur, Ankara günlerinin ardından Eskişehir'e döndükten sonra da faaliyetlerine devam etti. 2018 yılında halkevleri ve marjinal sol örgütlerin düzenlediği eylemlerde boy gösterdi. CHP tarafından Odunpazarı'na bir kez daha belediye başkan adayı olarak gösterilen Kazım Kurt'un, 31 Mart'ta seçildiği takdirde tescilli bir DHKP-C'li olan Şenol Durur'u özel kaleminde tutup tutmayacağı merak konusu.