CHP’li vekile soruşturma

BUGÜN NELER OLDU

CHPBartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından soruşturma başlatıldı. Bankoğlu, Almanya'nın Köln kentinde Halk TV'den de canlı yayınlanan bir oturuma katılmış, canlı yayınlanan oturumda, "31 Mart seçimlerinde PKK'lıdır hiç fark etmez oylarını istiyoruz" diyerek büyük tepki toplamıştı. Konuyla ilgili dün de soruşturma başlatıldı. Ankara Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu hakkında, 11 Mart 2019 tarihinde bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda "PKK'lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç fark etmez..." şeklindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhuriyet gazetesinde verdiği bir röportajda kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'ye açtığı davada, 20 bin lira manevi tazminat kazandı. İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki Mahkeme, 20 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 12 Kasım 2017 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Selin Sayek Böke'den alınarak, davacı Binali Yıldırım'a verilmesine karar verdi. Böke Yıldırım'ı kara para aklamakla suçlamıştı.