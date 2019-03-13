Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüte ait kapatılan okullarda görev yapan tutuksuz 6 sanık ile avukatları katıldı. Bir sanığın ise halen firari olduğu belirtildi.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Yüksel Durmuş'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan Hülya Sağdıç'a "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren heyet, 4 sanığın ise beraatine hükmetti.

Firari Cengiz Ö'nün dosyası ise başka bir dosya ile birleştirildi.